Camilo Cifuentes reaparece con nuevo video e inesperado anuncio: "No existen palabras"

Camilo Cifuentes, el creador de contenido colombiano que ha conquistado a millones de personas con sus actos de solidaridad, volvió a captar la atención de sus seguidores con una publicación muy diferente a las que acostumbra compartir. Vea también: Sociedad Revelan nuevo video que muestra al tiktoker Camilo Cifuentes: es viral en redes Esta vez no apareció ayudando a un vendedor ambulante ni sorprendiendo a un trabajador informal con un regalo inesperado, sino anunciando uno de los momentos más importantes de su vida personal. Hace apenas unos minutos, el manizaleño compartió un emotivo video en su cuenta oficial de Instagram, donde reúne a cerca de cinco millones de seguidores, celebrando que será papá. En la grabación mostró por primera vez la ecografía de su bebé y acompañó las imágenes con un mensaje que rápidamente se volvió viral entre sus fanáticos. “Hoy quiero compartir con ustedes la noticia más hermosa de mi vida. Con el corazón lleno de felicidad, les cuento que voy a ser papá. No existen palabras para describir lo agradecido y afortunado que me siento. Hoy puedo decir que soy el hombre más feliz del universo”, escribió el creador de contenido.

Pero el anuncio no terminó allí. Cifuentes también reveló que espera un niño y que llevará su mismo nombre, una noticia que enterneció aún más a quienes siguen de cerca su trayectoria en redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Camilo Cifuentes (@camilocifuentes962)

“Tengo la inmensa alegría de anunciar que es un niño y que se llamará Camilo. Eres el regalo más grande que Dios y la vida me han dado”, agregó en la publicación.

El video generó miles de reacciones en cuestión de minutos y una ola de mensajes de cariño por parte de seguidores, amigos y otros creadores de contenido, quienes no dudaron en felicitarlo por esta nueva etapa que está a punto de comenzar.

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Entre los comentarios más llamativos destacó uno que hizo referencia, con humor, al tipo de contenido que caracteriza al influencer: “Próximamente: ‘¿A cómo los pañalitos?, me da 3.200 por favor’. Felicidades, parcero”. Otros usuarios escribieron mensajes como: “Todo lo lindo y hermoso para ti. Dios te bendice por todo lo que haces por los demás”, “Personas como tú sí deben multiplicarse”, “Felicidades, Cami. Vas a conocer el amor verdadero. Dios bendiga tu hermosa familia”, “Ese bebito no se imagina lo afortunado que es y la familia hermosa que lo va a recibir” y “Tendrá un papá increíble”.

La noticia representa un momento muy especial para Camilo Cifuentes, quien en los últimos años se ha convertido en uno de los creadores de contenido más queridos de Colombia gracias a un estilo que prioriza la empatía y la solidaridad por encima del protagonismo personal.

Originario de Manizales, Cifuentes se hizo viral en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook por recorrer distintas ciudades comprando grandes cantidades de productos a vendedores ambulantes y emprendedores informales para luego entregarlos a personas en condición de vulnerabilidad. En muchas ocasiones también sorprende a los comerciantes con dinero adicional, electrodomésticos o insumos para fortalecer sus negocios.

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Su manera tranquila de hablar y su popular frase “yo afán no tengo” se han convertido en un sello que millones de personas identifican de inmediato. Además, suele compartir mensajes en los que invita a ayudar sin esperar reconocimiento, promoviendo la solidaridad como un acto genuino.

Aunque normalmente prefiere mantener su vida privada lejos de las cámaras y evita que su imagen sea el centro de atención, esta vez decidió abrir una ventana a su intimidad para compartir la felicidad que vive junto a su familia. La publicación no solo sorprendió a sus seguidores, sino que dejó ver una faceta mucho más personal del creador, quien ahora se prepara para asumir uno de los retos más importantes de su vida: convertirse en padre.