En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / "Los amo": emotiva sorpresa de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez a una artista emergente

"Los amo": emotiva sorpresa de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez a una artista emergente

Los dos se unieron para darle un "empujón" a su carrera, incluso, sin esperar que uno de sus cantantes favoritos estaría detrás de todo.

Emotiva sorpresa de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez a una artista emergente
Emotiva sorpresa de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez a una artista emergente //
Fotos: Instagram @yeison_jimenez
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 7 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad