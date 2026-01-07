"Los amo": emotiva sorpresa de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez a una artista emergente

Miles de personas han creado un cariño especial hacía Camilo Cifuentes en redes sociales, el hombre misterioso de TikTok e Instagram que se dedica a ayudar a emprendimientos y alegrándoles el día con una nueva oportunidad. Por eso, sus redes se han inundado de millones de visitas y miles de comentarios, entre esos, en muchas ocasiones de parte de Yeison Jiménez.

En varias ocasiones el cantante le expresó su deseo de ayudar con la causa y, finalmente, este día se dio y decidieron hacerlo con una fan del artista, que, justamente, también es cantante de música popular y lo hace desde las calles, esperando algún día también estar en los escenarios.

Emotiva sorpresa de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez a una artista emergente // Foto: Instagram Yeison

El emotivo detalle de Camilo Cifuentes y Yeison Jiménez con artista

A través de Instagram, en un video colaborativo, estos dos personajes mostraron cómo le cambiaron la vida a la artista y fan de Yeison para seguir trabajando en alcanzar su sueño de estar algún día en las tarimas como él.

Incognito y sin explicaciones, el oriundo de Manzanares llegó al punto en donde esta mujer normalmente canta para darle dinero de limosna y desearle lo mejor. Minutos después se devolvió para pedirle si podía cantar, ella (sin entender qué pasaba) decidió entregarle el micrófono.



Al instante que comenzó a cantar -interpretando “Maldita Traga”-, ella notó que se trataba de él y no pudo ocultar la emoción, por eso, lo abrazó y le agradeció por estar ahí. “Mucho gusto, ¿cómo estás? Vine a conocerte personalmente”, le dijo y le presentó a Camilo Cifuentes para explicarle lo que estaba sucediendo: “Afán no tenemos”, le dijeron.

Pero la sorpresa iba más allá de solo conocerlo, luego de explicarle todo, Cifuentes y Jiménez la invitaron a cantar al lado del artista en el marco de la Feria de Manizales y, además, le regalaron una moto para que siga adelante cantando, pensando que también algún día estará en los grandes escenarios del país.

“Esta niña se la rebusca durísimo, mi amor”, le dijo, en donde interpretaron la misma canción con la que se conocieron en la calle. “Gracias a Yeison, quiero que le den un aplauso para darle una gran oportunidad”.