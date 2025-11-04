Revelan nuevo video que muestra al tiktoker Camilo Cifuentes: es viral en redes

Un emotivo video publicado por el reconocido creador de contenido bogotano JuanDa se ha vuelto viral en redes sociales, especialmente por la inesperada aparición del enigmático tiktoker Camilo Cifuentes, famoso por sus acciones solidarias y por mantener en reserva su identidad.

La grabación, compartida durante la temporada de Halloween, reunió a varios influenciadores colombianos en una dinámica creativa y con sentido social. El reto consistía en disfrazarse de objetos que, durante su infancia, consideraban un símbolo de estatus o de familias con mayores recursos.

JuanDa optó por un disfraz de cuaderno con stickers, recordando que, en su época escolar, ese tipo de artículos eran vistos como lujos. Otros participantes sorprendieron con atuendos que representaban electrodomésticos, maletas o útiles escolares, pero quien se robó las miradas fue Camilo Cifuentes.

El tiktoker apareció caracterizado como una lavadora, explicando que de niño veía ese aparato como algo inaccesible. En coherencia con su costumbre de mantener el anonimato, cubrió su rostro con una canasta de ropa, aunque algunos seguidores señalaron que por primera vez se lograban percibir detalles como su cabello y su complexión.



Los creadores de contenido aprovecharon la ocasión para visitar la fundación La Casa de la Madre y el Niño, en Bogotá, donde compartieron con niños huérfanos y en situación vulnerable. “Queríamos recordar que muchos pequeños aún ven estas cosas como imposibles”, expresó JuanDa en el video. El video rápidamente se viralizó, acumulando miles de comentarios.