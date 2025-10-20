Camilo Cifuentes reveló la emotiva razón que lo llevó ayudar a la gente: "Muy triste"

Camilo Cifuentes, un joven de 28 años oriundo de Manizales, se ha convertido en uno de los creadores de contenido más admirados de Colombia gracias a su labor social. En sus videos, que acumulan millones de reproducciones, se dedica a regalar comida y brindar apoyo a vendedores informales y personas en situación vulnerable.

Sin embargo, a diferencia de muchos influencers, él evita mostrar su rostro porque, como dice, “los protagonistas son ellos”. El hecho de que no muestre su rostro también ha sido tema de interés en redes, donde a diario se preguntan quién está detrás de dichas obras.

En el pódcast de Telecafé, Camilo Cifuentes reveló por primera vez la historia detrás de su motivación para ayudar a los demás, una experiencia que, según relató, nació en un momento difícil de su vida.

“Yo soy mecánico industrial. Una vez salí de trabajar de trasnoche, llegué a la casa triste porque no tenía casi dinero. Me acosté y me desperté como a las 10:30 de la mañana. Una muchacha me escribió por redes: ‘Hola Camilo, soy de Manizales y quiero aportarte 200 mil pesitos para que sigas con esa hermosa labor’. Y todo empezó ahí”, contó.



Con ese primer aporte, Cifuentes grabó dos videos, uno con una vendedora conocida como la señora Cremhelado y otro con un joven que vende galletas, que rápidamente se hicieron virales. “Ese video fue el que detonó todo. Pudimos recoger dinero para darle un mercado a una persona, era diciembre y queríamos regalarle algo para su estreno. Todo surgió a partir de ahí”, recordó emocionado.

El joven enfatizó que su intención nunca ha sido buscar fama ni reconocimiento. “El protagonista son las personas. Yo no quiero darme a relucir, no quiero generar fama. Los protagonistas son ellos”, expresó.