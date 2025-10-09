Revelan información importante sobre Camilo Cifuentes; muchos se la creyeron

Luego de que, a través de X, comenzaran a criticar al reconocido influencer Camilo Cifuentes, conocido por sus videos ayudando a vendedores informales en Manizales, algunos cuestionaron sus acciones y qué tan verídicos son, pese que otros han demostrado su fuerte apoyo ante acusaciones de “narcisista”.
No obstante, este jueves, 9 de octubre, se conoció nueva información sobre él que sorprendió a todos sus seguidores, pues muchos alcanzaron a creerlo, incluso, él mismo confirmó que todo era mentira y fue gracias a Colombia Oscura, portal de X, que se supo la realidad.
Revelan información importante sobre Camilo Cifuentes
Gracias a Colombia Oscura, se confirmó que el reconocido creador de contenido no tiene cuenta de X y que muchos de los mensajes que ponía hacia algunas personas nunca fueron por parte del verdadero creador de contenido. Así lo confirmó él mismo a través de Instagram cuando fue consultado por el supuesto usuario.
“Creador de contenido, Camilo Cifuentes, nos confirma que NO TIENE X (antes Twitter) por lo que personas inescrupulosas lo estarían suplantando con fines fraudulentos. Pedimos a nuestros seguidores que nos ayuden a denunciar el siguiente perfil”, informaron, detallando además que muchas palabras sobre rumores o cosas nunca fueron de él, pese que miles de sus seguidores se creyeron e, incluso, replicaron en sus perfiles personales.
¿Por qué han criticado al creador de contenido?
Varias cuentas en redes sociales, que, supuestamente, conocen y han visto otra faceta del creador de contenido, han denunciado que sus obras son una “fachada” para ocultar una personalidad “narcisista”, entre otros adjetivos que le han puesto en su contra.
Han pasado varios días y el nombre de él continúa siendo viral ante dichas acusaciones, las cuales han generado todo un debate en redes sociales. Mientras que él en sus cuentas de Instagram y TikTok no ha dicho nada, sino que continua con sus obras y videos, demostrando que “los protagonistas siempre serán ellos”.