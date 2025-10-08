Llueven críticas contra tiktoker Camilo Cifuentes por esta razón: ¿se equivocó?

A través de TiKTok, los videos del manizaleño Camilo Cifuentes, de 28 años, se volvieron muy famosos y populares robándose el corazón de miles de personas por sus obras con vendedores informales, en especial porque en ninguno de estos clips ha mostrado su rostro buscando que "los protagonistas sean ellos".

Sin embargo, ahora, el reconocido influencer cayó en el ojo del huracán y de las críticas por primera vez. Si bien muchas personas lo han defendido, otras han puesto su nombre en tendencia por una curiosa de la cual, hasta ahora, no se entiende de dónde nació.

Camilo Cifuentes Foto: captura TikTok

Por esta razón están criticando a Camilo Cifuentes en redes sociales

Varias personas, sin razón especifica, comenzaron a tildar al famoso creador de contenido de “narcisista” porque, supuestamente, algunos allegados lo conocen “bien” y usa estos videos para “camuflarse con obras de caridad”.

Algunos lo critican, además, porque no trabaja a fondo las “causas sociales” y a la final la compra de un producto en un día “no cambiará la vida de esa persona”. No obstante, muchos han salido a defenderlo ante este tipo de acusaciones.



“Hoy es día para agradecer el apoyo incondicional de mis seguidores sin ustedes nada es posible Yo Afán no tengo”, fueron las únicas palabras de Cifuentes ante estas acusaciones, en donde recibió cientos de comentarios de apoyo y pidiendo que “no deje de ayudar a los demás.

El anonimato de Camilo Cifuentes

El ‘influencer’ se ha caracterizado por evitar que se le vea su rostro en cámara, según él, porque los protagonistas en sus videos son las personas, no él.

Hasta ahora, lo más cercano que se ha visto sobre su apariencia física fue una foto que subió con la camiseta de Once Caldas, firmada por los futbolistas, en donde se vio su contextura, pero en donde también ocultó su rostro. Aún así dicha captura causó toda una sensación en el país.