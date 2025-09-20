Emotiva reacción de argentinos a videos del titktoker Camilo Cifuentes: “Me sorprende”

El tiktoker colombiano Camilo Cifuentes sigue ganando reconocimiento internacional por sus actos de solidaridad con vendedores ambulantes y personas en situación de vulnerabilidad. Sus contenidos, que lo han convertido en una figura viral, ya no solo conmueven en Colombia, sino también en otros países, como quedó evidenciado en un reciente video grabado en Argentina.

Con apenas 28 años, el joven oriundo de Manizales ha impactado a miles de internautas gracias a sus gestos de generosidad en ciudades como Medellín, Manizales y otras zonas del Eje Cafetero. En sus publicaciones se le ve comprando grandes cantidades de productos a vendedores informales, a menudo pagando sumas muy superiores al valor real y compartiendo lo adquirido con personas en situación de calle.

Uno de sus momentos más recordados ocurrió cuando le pidió a una vendedora 60 buñuelos, aunque ella solo tenía 58. Pese a ello, Cifuentes le entregó un millón de pesos, además de un juego de ollas, mientras repetía su icónica frase: “Yo afán no tengo”.

Lo curioso es que, pese a su creciente popularidad, el joven nunca ha mostrado su rostro completo en las grabaciones. Siempre aparece con gafas oscuras, lo que despierta aún más curiosidad entre sus seguidores.



La reacción en Argentina

En un reciente video, una pareja argentina reaccionó a las publicaciones de Cifuentes y no pudo ocultar la emoción. Ambos se mostraron conmovidos, hasta el punto de secarse las lágrimas en varias ocasiones.

El hombre destacó la frase que caracteriza al tiktoker colombiano: “Ya afán no tengo”. “Me gusta mucho esa frase, la calculadora mágica”, expresó. Por su parte, la mujer resaltó la actitud de los colombianos en los videos: “Son muy amables, no distinguen clases sociales. Eso me sorprende mucho”, señaló.

Publicidad

La grabación ha despertado cientos de comentarios en redes sociales, donde usuarios exaltan la labor del joven y la imagen positiva que proyecta de Colombia: “Colombia es tierra de Cristo”, escribió un seguidor; mientras que otro comentó: “Me encanta cómo bendicen a los demás”.