Tiktoker Camilo Cifuentes rompe el silencio y expone preocupante denuncia en redes

Camilo Cifuentes, joven manizaleño de 28 años que se ha ganado el reconocimiento en redes sociales por su labor en favor de pequeños comerciantes y personas en situación de calle, denunció públicamente que estafadores están utilizando sus videos para abrir cuentas falsas y solicitar dinero en su nombre.

El creador de contenido se ha hecho viral por recorrer las calles de Manizales, Medellín y otras zonas del Eje Cafetero comprando grandes cantidades de productos a vendedores ambulantes, pagando incluso más de lo que le cobran, para luego repartirlos entre quienes más lo necesitan. Entre sus gestos más recordados está la compra de 58 buñuelos a una vendedora, a la que pagó un millón de pesos y obsequió un juego de ollas, pronunciando su frase característica: “Yo afán no tengo”.

Una de las particularidades que más intriga genera en sus seguidores es que nunca muestra su rostro; siempre aparece con gafas oscuras, lo que ha incrementado la curiosidad sobre su identidad.

En entrevista con Telecafé, Cifuentes advirtió que personas ajenas a él descargan sus videos originales para difundirlos desde perfiles falsos, simulando ser él y pidiendo aportes económicos supuestamente destinados a causas sociales.

“Roban el contenido, piden dinero y no les importa decir que son Camilo Cifuentes, da un poquito de ira y de tristeza porque yo lo hago sin lucrarme ni buscar nada a cambio”, expresó.

El influenciador calificó la situación como “una pelea todos los días” y pidió a sus seguidores que se mantengan alertas para no caer en engaños, reiterando que nunca solicita dinero ni publica contenido con fines económicos.