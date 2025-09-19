Inesperada reacción de un abuelo conmovió al famoso tiktoker Camilo Cifuentes //

A través de redes sociales, Camilo Cifuentes, conocido tiktoker, se volvió famoso por sus constante actos ayudando a vendedores informales del país. Pero en uno de sus más recientes videos, el conmovido terminó siendo él y casi botando lagrima por un abuelo que supo tocarle el corazón.

Buscando probar el buen corazón de un abuelo, Camilo Cifuentes llegó hasta su puesto informal para pedirle comida con el argumento de que “no había comido nada en todo el día”, a lo que él le respondió que podía coger lo que quisiera y era totalmente gratis.

“Mi niño, yo lo puedo molestar. ¿Usted me podría regalar una galletica?”, fueron las palabras del tiktoker, a lo que el abuelo le respondió que sí, incluso, si quería algo más podía agarrar sin problema y la ofreció aguapanela acompañado de un asiento para que no se siguiera exponiendo bajo el sol.

Ahí fue el tiktoker quedó sorprendido de ver el buen corazón de este hombre, que, sin nada a cambio, le ofreció todo lo que tenía en el surtido de su puesto de comida en la calle. Fue en ese momento en que decidió hacerle entrega de un fajo de billetes y la reacción lo sorprendió.



Antes de que le diera el dinero, él lo invitó a almorzar y al recibirlo se puso a llorar: “Gracias a Dios. A usted la vida le va a pagar”, le dijo. En el video se pudo escuchar como Cifuentes se conmueve con este hombre y decide acompañarlo hasta su casa, en donde, de igual manera, le dio el almuerzo.

Por supuesto, el video se volvió viral y llegaron miles de comentarios a felicitar otro acto de amor por parte de este creador de contenido.

“Él que menos tiene, es el que más da”; “El señor dijo "también tengo agua panelita limpia" y yo ya estaba así”; “Camilo es víctima de su propio invento. Ahora a él le dicen”; “Cada vez lo haces mejor mi niño”, fueron algunos comentarios.