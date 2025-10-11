Camilo Cifuentes reaparece en redes sociales en medio de la polémica: "Amabilidad"

El creador de contenido manizaleño Camilo Cifuentes, de 28 años, volvió a pronunciarse en redes sociales luego de convertirse en tendencia por una controversia que muchos aún no logran entender. El influencer, conocido por sus actos solidarios con vendedores informales y por mantener su identidad en reserva, ya que nunca muestra su rostro en los videos, decidió responder con lo que mejor sabe hacer: más gestos de amabilidad.

A través de TikTok, Camilo Cifuentes se ha ganado el cariño de miles de usuarios gracias a sus videos en los que apoya a trabajadores de la economía informal, destacando sus historias y esfuerzo. Sin embargo, en los últimos días su nombre fue objeto de críticas luego de que algunos internautas lo calificaran de “narcisista” y lo acusaran de “camuflarse con obras de caridad”, según afirmaciones que circularon en redes sin fundamento claro.

Pese a la ola de comentarios negativos, el joven optó por mantenerse al margen de la polémica y continuar con su contenido habitual. En uno de sus más recientes videos, Cifuentes sorprendió a un vendedor de buñuelos entregándole tres millones de pesos como reconocimiento a su generosidad, luego de que el comerciante le obsequiara parte de su producto. Entre lágrimas, el hombre agradeció el gesto, explicando que atravesaba por una difícil situación de salud que afectaba su trabajo.

En otro clip viral, el influencer dejó sin palabras a una vendedora al pedirle 47 obleas para llevar, una acción que generó sonrisas y muestras de cariño entre sus seguidores.



Tras las críticas, Cifuentes compartió un mensaje breve pero significativo en sus redes sociales, reafirmando su compromiso con las buenas acciones: “Mis niños, gracias por todo, por siempre estar pendiente de los videitos, y por confiar en nuestra labor”.