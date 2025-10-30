Yeferson Cossio publica foto con Camilo Cifuentes y desata críticas; inesperado anuncio

El influenciador Yeferson Cossio sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía y un video junto a Camilo Cifuentes, otro reconocido creador de contenido, con quienes adelantará una colaboración enfocada en la protección de animales callejeros.

“Hoy vine a cenar con una persona que ustedes quieren mucho, estamos hablando de un proyecto que les va a gustar mucho”, expresó Yeferson Cossio en el video compartido en redes. Cifuentes, por su parte, respondió que esta vez sí tiene “afán” por sacar adelante la iniciativa, sin revelar mayores detalles.

Aunque ambos son conocidos por sus obras benéficas, la alianza desató una ola de reacciones encontradas. Muchos usuarios celebraron la unión entre dos de los influenciadores más activos en causas sociales, pero otros cuestionaron a Cifuentes por trabajar junto a Cossio, quien ha estado envuelto en polémicas por su estilo de contenido y algunas de sus publicidades.

Las críticas llegan pocas semanas después de que Camilo Cifuentes enfrentara señalamientos en redes, donde algunos lo tildaron de “narcisista”, pese a que gran parte de sus seguidores salió a defenderlo.



Ante la controversia, Cossio respondió a los comentarios negativos y defendió su trayectoria solidaria. “Cami y yo llevamos hablando dos o tres meses porque, aparte de admirarnos mucho, queremos hacer una donación grande. Si yo normalmente dono un dólar y él también, no nos vamos a juntar para donar dos, sino 10”, explicó.

Asimismo, recordó algunas de sus acciones filantrópicas: “Reconstruimos un ancianato, he esterilizado más de 10.000 perros, iluminé con energía solar un barrio en La Guajira, cada Navidad cumplo los deseos de niños de una fundación y he pagado varias carreras universitarias”, enumeró.