Revelan video inédito de Camilo Cifuentes en redes sociales: "No todo es bueno"

A inicios de octubre de 2025, el reconocido 'influencer' Camilo Cifuentes fue criticado en redes sociales, en especial en X, porque supuestamente se aprovechaba a través de sus videos para ocultar que "era una persona manipuladora y egocéntrica", según algunas personas que aseguraban conocerlo.
"Mis niños, gracias por todo, por siempre estar pendiente de los videitos, y por confiar en nuestra labor", fue el único comentario que hizo el creador de contenido ante estas acusaciones y siguió haciendo sus videos en donde, a través de su labor, les da una luz de esperanza a pequeños emprendedores y vendedores informales a seguir trabajando por sus sueños.
Revelan video inédito de Camilo Cifuentes en redes sociales y decepciona a algunos
Luego de que, supuestamente, filtraran su identidad y que él mismo mostrata una foto suya posando con la camiseta de Once Caldas sin mostrar su rostro. Pero el internet sigue tratando de mostrarlo más y, ahora, revelaron video inédito del famoso creador de contenido en donde decepcionó a sus seguidores, pero no porque puntualmente haya hecho algo malo.
De hecho, todo lo contrario. Cifuentes construyó una buena relación con Julián Pinilla, otro creador de contenido y muy querido en Boyacá, y, ahora, apareció en un video inédito bailando carranga a su lado en donde sus seguidores quedaron decepcionados con sus dotes de bailes y esperan que "siga dedicándose a las buenas obras".
"Como bailarín es un excelente influencer Camilo Cifuentes"; "Camilo estaba despacio por qué el afán no tiene así que no me lo presionen"; "Julián haciéndole bullying a Camilo"; "Cifuentes usa muy bien su calculadora, pero no sus piernas para bailar carranga", fueron algunos comentarios por el momento.
Aún así, pese a la "decepción" los fans conectaron más con el creador de contenido por mostrar otro lado aún más humano de sí mismo y algunos esperan que, tarde que temprano, termine mostrando su rostro para agradecerle todo lo que hace.