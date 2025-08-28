Publicidad

Cantante convierte velorios en fiesta con reguetón: servicio agotado hasta octubre

El joven se presenta en funerales interpretando canciones movidas mientras familiares y amigos cargan el ataúd al ritmo de la música.

Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 28, 2025 01:34 p. m.

En redes sociales se volvió viral la historia de un joven conocido como El Cangri del Callao, quien ha creado un peculiar emprendimiento: animar velorios con reguetón. Su propuesta, lejos de lo convencional, ha despertado curiosidad y generado todo tipo de reacciones.

El joven, que se presenta en funerales interpretando canciones movidas mientras familiares y amigos cargan el ataúd al ritmo de la música, explicó en TikTok que su agenda de eventos está copada hasta octubre, gracias a la alta demanda de su servicio.

En los videos difundidos por distintas plataformas se observa cómo, durante sus presentaciones, los asistentes no solo acompañan el sepelio con música, sino que también bailan, comparten anécdotas y hasta levantan el ataúd en medio de la celebración. Según explicó El Cangri del Callao, su objetivo es ofrecer una despedida cálida y emotiva, en la que se celebre la vida del difunto en lugar de centrarse únicamente en el dolor de la pérdida.

“Queremos que sea un último adiós lleno de amor, recuerdos y alegría”, aseguró el joven en una de sus publicaciones.

Las grabaciones en redes sociales han alcanzado miles de reproducciones y decenas de comentarios: “El que está en el cajón, con esos temazos”, “Antes perreabas en tonos, hoy perreas en velorios”, o “El muertito: dejen dormir”.

