Caos en pleno vuelo por un hámster: mujer lo llevó y se perdió en el avión

Un vuelo comercial de la aerolínea Latam, que cubría la ruta Lima–Tarapoto, en Perú, se vio envuelto en una insólita situación luego de que una pasajera reportara la pérdida de su mascota, un hámster, a bordo del avión. El hecho, que ocurrió poco antes del despegue, generó un retraso de más de tres horas y provocó la molestia de numerosos viajeros.

De acuerdo con información publicada por Infobae, la mujer transportaba al animal de forma clandestina dentro de un contenedor, el cual se abrió en algún momento previo al despegue, lo que permitió que el roedor escapara. Tras alertar a la tripulación, se activó una búsqueda dentro de la aeronave, en la que participaron tanto miembros del personal como algunos pasajeros.

Las imágenes del inusual episodio rápidamente se viralizaron en redes sociales, especialmente en TikTok, donde la usuaria eilyn2804 compartió un video del momento en que el hámster fue hallado. El clip va acompañado del mensaje: “Solo fueron tres horas y media de atraso”.

En las grabaciones se observa la incomodidad de varios pasajeros, quienes reprocharon la falta de responsabilidad de la dueña del animal, considerando el tiempo perdido y la incomodidad causada a bordo. Como medida preventiva, la mujer fue retirada del avión una vez que se recuperó al hámster.

Sin embargo, el vuelo no pudo reanudarse de inmediato, ya que un segundo retraso se produjo minutos después debido a que otro pasajero presentó complicaciones de salud, lo que obligó a la tripulación a atender la emergencia antes de reiniciar el procedimiento de despegue.

En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. “Jajaja mi papá estuvo en ese vuelo, me reí cuando me contó”, “live action de Alvin y las ardillas: Aventuras incaicas”, y “La felicidad que les dio cuando apareció el hámster”, fueron algunas de las reacciones.