Captan a supuesta niña fantasma en este aeropuerto: “Escuché cómo se reía”

El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en México , se ha convertido en el centro de atención luego de que una usuaria de Facebook compartiera una experiencia paranormal que habría ocurrido en sus instalaciones.

Según el relato, una empleada del área de limpieza aseguró haber escuchado la risa de una niña en el estacionamiento, un hecho que despertó sospechas debido a lo inusual de la situación.

Nasha Canales, la usuaria que hizo pública la historia, detalló que su madre fue testigo del suceso. “Ella me contó que estaba en uno de los estacionamientos y escuchó cómo se reía una niña. Aunque no se asustó, le pareció muy extraño, ya que no era un lugar donde una niña pudiera estar sola”, explicó.

Pero lo más impactante ocurrió después. Al revisar las cámaras de seguridad, el personal de vigilancia se llevó una sorpresa: en las grabaciones aparecía una figura que coincidía con la descripción de una niña. La imagen mostraba a un ser con un vestido largo y cabello negro y extenso, moviéndose rápidamente cerca de una de las cámaras.

En otro video compartido por Nasha, se observa a la misma figura caminando a lo lejos, en medio de la oscuridad, mientras algunos trabajadores de la construcción la miran y discuten entre sí sobre lo que podría ser.

Las imágenes y los videos vinculados a este presunto fantasma del AIFA han desatado un intenso debate en redes sociales, especialmente en plataformas como Facebook y X (antes Twitter).