Carlos Vives y Goyo brillaron en el Show de Jimmy Fallon: pusieron a bailar al ritmo de 'Goodbye'

El reconocido programa estadounidense "The Tonight Show" con Jimmy Fallon inició una nueva temporada con un toque colombiano. El escenario recibió a Carlos Vives y a Goyo, quienes se presentaron junto al pianista Arthur Hanlon para interpretar 'Goodbye', una fusión entre blues y cumbia que se ha convertido en una de las colaboraciones más destacadas del año.

La propuesta atrapó la atención del público gracias a la mezcla de un piano elegante con voces potentes y el inconfundible ritmo del Caribe colombiano. El Rockefeller Center de Nueva York vibró con una presentación que dejó en alto el nombre del país y recordó cómo la música puede unir diferentes culturas.

Carlos Vives y Goyo brillaron en "The Tonight Show"

La canción, producida por Nicolás 'Navi' de la Espriella, hace parte del álbum '2 Manos 1 Mundo' de Arthur Hanlon. En ella se combinan las raíces del Delta del Mississippi con la esencia musical de la costa colombiana. Vives y Goyo interpretan un relato sobre la pérdida de un amor, mientras el piano refuerza el mensaje con fuerza y melancolía.

El espectáculo fue enriquecido por la participación de Mayte Montero, reconocida por acompañar a Vives con la gaita, y de músicos como Yainer Horta (teclados), Fabio Pimentel (guitarra) y Otoniel Vargas (batería). Juntos lograron un show cargado de virtuosismo, alegría y sabor latino, aplaudido por el público presente y por quienes lo siguieron a través de la NBC y Peacock.

Cabe recordar que 'Goodbye', lanzada en abril de 2025 por Sony Music Latin, ya había sido incluida por Billboard en su lista de las Mejores Canciones de Música Latina del año. Su llegada al programa de Fallon confirma el alcance internacional de la propuesta y fortalece la proyección global de sus intérpretes.

Un espectáculo donde Colombia fue protagonista

Carlos Vives, quien revolucionó el vallenato y lo llevó a los escenarios internacionales, reafirma su condición de ícono nacional con más de 20 millones de discos vendidos, dos premios Grammy y 18 Latin Grammy. Por su parte, Goyo ha consolidado una propuesta afrolatina llena de frescura y energía. La cofundadora de ChocQuibTown cuenta con un Grammy y fue reconocida en 2023 por Billboard como Agente de Cambio.

Arthur Hanlon, pianista de origen irlandés-estadounidense, suma esta colaboración a una lista de éxitos con artistas como Luis Fonsi, Juanes y Marc Anthony. Su sello ha sido fusionar lo clásico con lo latino, y encontró en 'Goodbye' la oportunidad de explorar nuevos sonidos.

La noche, que también contó con invitados como Jessica Chastain y Paul Mescal, dejó claro que la música latina tiene un espacio cada vez más amplio en la televisión internacional. La participación de Vives y Goyo en el programa de Jimmy Fallon se convierte así en un recordatorio de la fuerza y vigencia de la música colombiana en el mundo.