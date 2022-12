‘Carta a una sombra’, documental sobre la vida y muerte de Héctor Abad Gómez

Miguel Salazar, el codirector del documental ‘Carta a una sombra’ -al lado de Daniela Abad-, se basa en la vida y muerte del médico Héctor Abad Gómez.

En diálogo con En BLU Jeans, Salazar se mostró “muy contento de haber estrenado el pasado 25 de junio en Medellín y que sale oficialmente el próximo 2 de julio a las salas de cine de todo el país”.

En el Festival de Cine de Cartagena fue premiado por el jurado y el público y su codirector lo describe como “un documental que le llega al alma a la gente”.

El documental está inspirado en el libro ‘El olvido que seremos’, por lo que encontrarán elementos presentes en el texto.

La pieza audiovisual cuenta la historia de vida y el asesinato de Héctor Abad Gómez, abuelo de Daniela. Según cuenta ella misma “esta fue una historia que se me presentó de una forma casual, no la busqué y me pareció muy bonito hacerla y acompañar a Miguel Salazar en la experiencia”.

‘Carta a una Sombra’ está inspirado en el libro ‘El Olvido que Seremos’ de Héctor Abad Faciolince, padre de Daniela, sin embargo, aclara que “nunca quisimos competir con el libro, porque eso es imposible, nuestra intención fue añadir elementos a la historia”.

La producción del documental inició 4 años antes de su estreno en el Ficci, a mediados de 2011, “cuando unos holandeses se contactaron con Miguel Salazar en Bogotá para contar la historia de Héctor Abad. Luego con Miguel nos dimos cuenta que era una historia muy ajena a ellos, no eran los indicados para contarla y por eso retomamos la producción nosotros”.

Ficha técnica:

País de producción: Colombia

Año de producción: 2015

Género: Documental

Duración: 70 minutos

Directores: Daniela Abad y Miguel Salazar

Productores: Daniela Abad y Miguel Salazar

Fotografía: Miguel Salazar

Editor: Gabriel Baudet

Música: Camilo Sanabria

Guión: Miguel Salazar, Daniela Abad, Héctor Abad Faciolince

Producción: Producciones La Esperanza y Caracol Televisión