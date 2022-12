Cartagenera denuncia caso de discriminación en México

Leidy Catalina Fortich viajó el pasado 28 de agosto de Bogotá hacia Cancún para disfrutar de unas vacaciones en ese paraíso mexicano, pero este destino, dice, se convirtió en un infierno.

Cuando aterrizó en Cancún y se dispuso a hacer la fila para presentarse ante Migración y tramitar su ingreso a ese país, tres agentes la abordaron, la despojaron sin razón alguna de su equipaje y de su celular y la obligaron a llenar un documento para que expusiera sus datos.

Luego, cuenta que la encerraron en las oficinas de Migración junto a otros extranjeros, entre ellos, venezolanos, uruguayos, brasileros y ecuatorianos. Era un grupo de más de 30 personas, incluidos niños y mujeres embarazadas, a quienes les dijeron que debían esperar a que validaran su ingreso, pero 15 horas después, a todos los rechazaron y los deportaron.

"No nos dieron ninguna razón justa, pedimos hablar con el cónsul de nuestro país y nos lo negaron rotundamente. Nos mantuvieron todo ese tiempo en un salón de vidrios y allí no había dónde dormir, estábamos en el suelo con cobijas sucias y no nos dieron ni siquiera un vaso con agua", narró la víctima.

Con documento en mano, Leidy intentó demostrar que trabaja como ejecutiva de cuentas en una empresa de transporte en Barranquilla y que su arraigo es y seguirá siendo la capital del Atlántico; sin embargo, todas sus pruebas fueron desestimadas por las autoridades migratorias mexicanas.

La cartagenera denuncia que fue víctima de maltrato psicológico al ser acusada de querer instalarse en México para prostituirse y luego atravesar a los Estados Unidos. Incluso, antes de salir de México, la obligaron a firmar un documento que decía que había sido rechazada por supuestos antecedentes penales.

"Yo no tengo ningún antecedente, por el contrario, ellos se quedaron varias horas con nuestros pasaportes y la pregunta es: ¿qué hicieron con ellos durante todo ese tiempo?", agrega.

Sin poder contener las lágrimas, Leidy clama a la Cancillería colombiana que tome cartas en este asunto, pues, asegura, "son muchos los colombianos que estarían siendo discriminados en otros países".

