Chayanne fue "el polvazo" que me arrepiento de haber dejado ir: Amparo Grisales

En medio del primer capítulo de la nueva temporada de Yo Me Llamo,

Amparo Grisales reveló una curiosa anécdota que dejó a más de uno boquiabierto.

Luego de la presentación de un concursante que, sin éxito, intentó imitar a Chayanne, Grisales aseguró que esperaba que saliera alguien igual al cantante

, “al papasito” que una vez tuvo “entre sus brazos”.

“Cuando yo hacía el Reinado de Belleza, él vino a cantar a Cartagena y se me metió al cuarto y yo le di vuelta y vuelta

. Nos arrunchinchamos, nos besuqueamos y no se lo di”, dijo Grisales.

Agregó que una vez en el aeropuerto de Barajas se encontraron, la llamó por su apellido y la cargó y le dio “mil vueltas”. “Desde ese momento no lo volví a ver”, dijo.

“Como me he arrepentido, ese sí fue un polvo que dejé ir y no regresó”, enfatizó.