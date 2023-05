Christian Nodal se borrará los tatuajes de su cara: ¿cuál es la razón?

Christian Nodal es uno de los artistas más reconocidos en Latinoamérica. En los últimos días el artista ha dado de qué hablar, pues a mediados de abril se dio a conocer que sería padre; la encargada de revelar la noticia fue Cazzu, cantante argentina y pareja actual del mexicano, en un concierto en donde se le vio con un traje ceñido al cuerpo y donde notoriamente se le vio la barriga de embarazo.

La pareja no ha revelado muchos detalles sobre su relación, cabe recordar que Nodal sostuvo una relación sentimental con Belinda, la cual no terminó en buenos términos, pues se especulaba que su relación había sido muy tóxica, incluso el mexicano se tatuó los ojos de la cantante en su pecho.

Sin embargo, luego de su ruptura, Nodal decidió taparse ese y otros tatuajes que se había realizado en honor a su amada.

Además, el cantante mexicano fue criticado por los múltiples tatuajes que se realizó en su rostro luego de la ruptura con Belinda. Recientemente, Nodal reveló en una entrevista con Lo Sé Todo Colombia que se borraría dichos tatuajes de su cara.

¿Por qué se borrará los tatuajes de su cara?

Nodal reveló en la entrevista que se borrará los tatuajes de su rostro ya que quiere que su hija lo conozca tal y como es. "Ya pasó una etapa muy mía, siempre hago lo que me nace del corazón y pues gracias a Dios los tatuajes se borran (...) Pasa que me gustaría que mi hija me conozca, conozca mi carita”, fueron las palabras que dijo el artista.

Además, el cantante habría revelado por error el sexo de su bebé al decir: “Me gustaría que mi hija conozca mi carita”, pues la pareja no había dado a conocer el genero, lo que sin duda sorprendió a sus fanáticos.

