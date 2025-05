Ciclista graba momento exacto en que conductor la atropella en carretera

🔔Ciclista é atropelada após discussão no trânsito em Campo Grande



Joyse, que pedalava pela Av. Guaicurus, discutiu com um motorista após ser alertada com uma buzina. Momentos depois, foi atropelada por outro veículo, uma Blazer, sem relação com a confusão inicial. pic.twitter.com/M9QuCumzOj