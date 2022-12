Cierre de mataderos no afectará el mercado: Invima

“Iniciamos la implementación de la nueva reglamentación sanitaria, que inicia con los cierres de los mataderos de carne bovina, porcina y aviar, que no fueron incluidos en los planes de racionalización de los departamentos. Es decir, hace unos años los departamentos determinaron qué mataderos necesitaban y estos que se van a cerrar no fueron seleccionados. También cerraremos aquellos mataderos que nunca presentaron planes graduales para cumplir la legislación. Esperamos que en el primer año de la medida se cierren aproximadamente 233 mataderos de especie bovina”, aseguró.



El Invima realizará entre 18 y 20 cierres al mes con las Secretarías de Agricultura y las autoridades departamentales. Mañana 11 de agosto hay un Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura para determinar el orden de los cierres, los cuales son definitivos.



“Los establecimientos no pueden volver a abrirse. Básicamente es un proceso de racionalización de mataderos públicos en el país, reduciendo el número para mejorar la calidad de la carne, las capacidades de los frigoríficos”, afirmó Guzmán.



El Invima advierte que el mercado no se verá afectado con estos cierres. En primer lugar, porque el porcentaje de sacrificio de estas plantas es muy bajo: En bovinos es del 11%, en porcinos del 3%, y en aves del 0.5%. En segundo lugar, porque la medida es gradual, los cierres se harán a lo largo de un año; y en tercer lugar porque los mataderos que quedan tienen la capacidad instalada para producir más carne: “Los mataderos grandes de Colombia están trabajando al 35%, entonces estimamos que pueden cubrir ese 11% que va a quedar faltante por el cierre y eso va a mejorar las condiciones de la carne y en que llega el alimento a los colombianos”, afirmó el director del Invima.



La nueva reglamentación sanitaria tiene dos aristas: la primera tiene que ver con los cierres de los mataderos de carne bovina porcina y aviar. La segunda con el apoyo que hace el Gobierno a las plantas que definitivamente tienen que existir, “tenemos una transitoria de un año para las plantas que fueron incluidas en los planes de racionalización departamental, con apoyo técnico del Invima, créditos del Banco agrario para que cumplan con los requisitos en el menor tiempo posible”, finalizó el funcionario.



El Director del Invima aclaró que no hay diferencia entre matadero y frigorífico. “Es el nombre que se le ha dado a los mataderos más grandes que tienen la posibilidad de refrigerar la carne, pero al final todo el matadero debe ser deben ser frigoríficos”.