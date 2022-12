Cinco consejos para hablar con sus hijos sobre sexo

-Antes de hablar, escuchen lo que ellos dicen: la manera como se refieren a sus actividades y entender sus gustos.

Publicidad

-Hablar desde temprana edad: los canales de comunicación deben estar abiertos desde que son pequeños, teniendo en cuenta la edad que tengan.

-Paciencia: es importante que cuando esté hablando con sus hijos sea paciente, pues puede haber preguntas incómodas o impertinentes, pero, como adulto, debe saber manejar la situación.

Publicidad

-Las experiencias de uno mismo son un buen ejemplo: aproveche lo que le ha sucedido en la vida para que sirva como reflejo de las actitudes que debe tomar el hijo en una situación similar.

Publicidad

-Si usted no sabe, no importa: no sienta miedo de decirle a sus hijos que usted no sabe la respuesta a una pregunta. Es mejor que le diga “vamos a buscar qué dicen los libros”.