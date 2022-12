Cinco pasos para volver a enamorarse

1- Si decide salir con alguien, fíjese con quién lo hace: No busque personas para cambiar su forma de vestirse o actuar, tenga claro que la persona con la que está saliendo ahora no debería cambiar cosas que a usted no le guste. (Lea también: Las 7 principales maneras en las que una mujer arruina su relación amorosa )

2- Hay que renunciar al miedo: Después de sufrir una ruptura, por abrupta y traumática que sea, hay que darse la oportunidad de volverse a enamorar. Puede que tenga miedo de que le hagan daño; si no se expone, no le harán daño, pero tampoco tendrá oportunidad de sentirse amado y querer a una persona nuevamente.

3- No se rinda: Tenga claro que no encontrará a la persona adecuada en la primera cita, puede que salga una y otra vez y no encuentre al amor de su vida. Sea persistente y arriésguese.

4- Sea positivo/a: Cuando salga con una persona, haga lo posible por ser la mejor versión de usted mismo y no se queje de todo lo malo que le ha pasado en relaciones anteriores. Si necesita desahogarse con alguien, busque un amigo o un terapista.

5- Sea auténtico/a: Hay personas que sienten que en esas primeras citas deben ser diferentes y cambiar sus gustos e intereses por los de su nueva pareja, pero nada más alejado de la realidad. Manténgase fiel a sus creencias y principios, y comparta momentos y gustos con el/ella.