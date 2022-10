Cine Colombia transformará la vida de niños y niñas con cáncer

Por primera vez una película logró tocar el corazón de los colombianos en beneficio de niños y niñas con cáncer. El recaudo está dirigido a tres fundaciones colombianas que se dedican a la lucha contra el cáncer en menores de edad.



Con el ánimo de mejorar la calidad de vida de la población infantil, Cine Colombia realizó una importante alianza social con el cineasta y filántropo mexicano Paco Arango. Ambos unieron fuerzas para reunir más de 1,100 millones de pesos y así apoyar por lo menos a tres fundaciones colombianas que se dedican a la lucha contra el cáncer en menores de edad.



El cine solidario dejará una huella imborrable en la niñez colombiana. Gracias a cerca de 800.000 espectadores que asistieron a las salas de cine y al mexicano, Paco Arango, productor y director de la película “Lo Que De Verdad Importa”, Cine Colombia logró recaudar $1,125’000,000 (mil ciento veinticinco millones de pesos) en beneficio de miles de niños y niñas afectados por el cáncer.

La Película



El filme que permaneció en cartelera del 28 de septiembre al 7 de diciembre de 2017, logró unir a todo un país. Cientos de colombianos se pusieron la camiseta de la solidaridad y asistieron a los teatros para apoyar este proyecto con sentido social. Adicionalmente, se contó, entre otros, con embajadores del proyecto como Fonseca, cantautor colombiano y la Miss Universo 2014, Paulina Vega.



“Lo Que De Verdad Importa”, una cinta 100 % benéfica y altruista, cuyas ganancias están destinadas a apoyar a fundaciones que luchan contra el cáncer, inició su recorrido en España en febrero de 2017 y luego llegó a México, para posteriormente llegar a Colombia.





La causa y las fundaciones



Según la Asociación Colombiana de Hematología y Oncología Pediátrica (ACHOP), cada año se diagnostican alrededor de 2,200 nuevos casos de cáncer en niños, niñas, y jóvenes menores de 18 años en el país, de los cuales sólo sobrevive el 60 %. El objetivo de esta noble causa es lograr que miles de niños y niñas afectados por el cáncer puedan superar condiciones vulnerables, disfrutar de vacaciones mágicas y mejorar su alimentación.



Por ello, el próximo 20 de marzo, las fundaciones colombianas Sanar, Ellen Riegner de Casas y Pies Descalzos, recibirán un cheque con el valor total de las utilidades recaudadas como muestra del apoyo que Cine Colombia, Paco Arango, la Fundación Aladina y la Productora de cine Esp 62 ofrecen a la niñez colombiana.



Para la selección de las fundaciones beneficiarias, Arango visitó varias de estas. El cineasta explicó las razones que lo llevaron a elegir las siguientes. “Me decidí por Sanar porque tiene muchas similitudes con mi propia fundación en España. Llevan mucho tiempo haciendo una labor increíble. Pies descalzos es un oasis entre la pobreza y la violencia. Está verdaderamente cambiando vidas que apenas inician su camino. Les está dando una mochila de esperanza y amor”, argumenta Arango.



Finalmente, el azteca escogió a La Fundación Ellen Riegner de Casas porque como él mismo lo manifestó, “Este es un refugio ante tanto dolor en la lucha contra el cáncer. Cientos de niños colombianos cada año reciben su cobijo y su ayuda. Son todo un ejemplo. Todas estas fundaciones necesitan mucha ayuda y mi película será un pequeño empujón”.



El recorrido de Paco Arango



Gracias al cineasta mexicano quien produjo, dirigió y donó el filme, los colombianos recordaron cómo la unión de las personas y el amor pueden sanar el espíritu. "Creo que hay gente con el don de curar, pero no necesariamente la salud sino el alma", afirma el cineasta.



En palabras de Arango, quien siempre soñó con tener la habilidad de sanar, la cinta narra la historia de un joven muy egoísta quien recibe éste don. Desafortunadamente, se rehúsa a aceptarlo. Sin embargo, es un encuentro fortuito con una niña con cáncer el que le enseña lo que de verdad es importante en la vida.



El largometraje ha sido el resultado de una fuerte batalla que durante 16 años Arango ha librado apoyando a millones de niños en su lucha contra enfermedades crónicas. Desde hace más de 10 años es líder de la Fundación Aladina. Él considera que “el cáncer es un tsunami que roba la alegría de la vida en todos los sentidos”.



Por ello, luego de haber sido voluntario por 4 años en el Hospital Niño Jesús en México y conocer de cerca las necesidades de estos pequeños y jóvenes, Arango decidió apoyar a los menores y a sus familias en el mundo entero y tomó como vehículo el séptimo arte.



“El cine es la mayor sesión de hipnosis que existe. Una buena película puede transmitir un mensaje que va directo al corazón. Este arte es una herramienta poderosa no solo para recaudar dinero sino para transmitir fe y esperanza”, asegura el azteca



Paco Arango y Cine Colombia saben que la magia del séptimo arte tiene el poder de transformar vidas. Durante 11 semanas miles de cinéfilos se unieron con un único objetivo: entender que “Lo Que De VerdadImporta”, es el bienestar de la niñez.