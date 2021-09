Claudia Bahamón fue atracada y arrastrada por ladrones en Bogotá

La presentadora Claudia Bahamón vivió momentos de angustia mientras esperaba que cambiar el semáforo para ir de vuelta a su casa por que un motorizado, por atracarla, la arrastró en medio del tráfico.

"Estaba en el semáforo y pasó una moto muy cerca. Me asustó, me jaló de la cartera y empezó a andar sin parar la moto. Yo no podía zafar rápido la cartera para entregársela y el seguía andando. Yo terminé metida en un trancón agarrada de la moto y de la cartera. Había mucho tráfico", relató Bahamón.

El atracador en medio de su desesperación por raparle la cartera y el celular a la presentadora, la tomó finalmente fuertemente del brazo y le quitó sus elementos personales.

"El señor no sabía que yo tenía la cartera pegada a mi cuerpo y me arrastró entre el tremendo trancón de la 11, y cuando la gente se dio cuenta y el señor empezó a gritar, la moto frenó en seco y me tumbó, luego me agarró el brazo y me robó el celular", contó Bahamón.

La modelo terminó con varios moretones en su cuerpo producto del violento hurto y narró que en ese semáforo de la 85 este atracador en motocicleta ya había hurtado a decenas de personas que esperan cruzar la calle.