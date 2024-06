Colombiana armó tremenda fiesta por su último cumpleaños: la historia es conmovedora

Gloria Espinosa, una residente de Barranquilla, decidió adelantar su fiesta de 50 años tras recibir devastadoras noticias de salud. Diagnosticada con un liposarcoma mixoide en 2012, Gloria había luchado valientemente durante años, sometiéndose a operaciones, quimioterapias y radioterapias. Sin embargo, en diciembre de 2020, los tratamientos ya no surtían efecto, y desde entonces su condición se había deteriorado progresivamente.

El pasado miércoles 26 de junio, rodeada de su esposo, hijos, familiares y amigos, Gloria celebró su cumpleaños de manera anticipada, sabiendo que le quedaban de tres a seis semanas de vida según los médicos, según revelo el medio Impacto News. A pesar de la inevitable tristeza, la atmósfera de la celebración estuvo marcada por abrazos cálidos y sonrisas compartidas.

"Una de las preguntas que me hacían era si Dios me daba más tiempo de vida. En estas circunstancias yo le dije que no. Estoy más preparada para irme que para quedarme", reveló Gloria durante la emotiva reunión. Además, expresó profundos agradecimientos a Dios y a todos los presentes, quienes han sido su apoyo inquebrantable a lo largo de su difícil batalla.

Gloria describió cómo los últimos años habían sido una montaña rusa de esperanza y desafíos médicos. "En 2012 comenzó mi lucha contra el liposarcoma. Pasaron siete años de controles rigurosos hasta que los tratamientos ya no funcionaron. Ahora tengo cinco tumores, el más grande mide 26 centímetros y afectan varios órganos vitales", explicó.

A pesar de enfrentar la realidad dolorosa de su condición, Gloria irradiaba paz y gratitud. "Me voy tranquila, me voy feliz", aseguró con una sonrisa serena. Sus palabras conmovieron profundamente entre los presentes, quienes se unieron para celebrar la vida y el espíritu valiente de Gloria.

"Ella vivirá más años ella está sana en el nombre de Dios 🙏", "A eso le llamo ser una persona fuerte", "Va a llegar a los 51 💪🏼", son algunos de los comentarios que se leen en el video.