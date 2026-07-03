Colombiana en Estados Unidos revela las cosas que allá son un lujo, pero en Colombia son normales

Mudarse a otro país implica adaptarse a nuevas costumbres, formas de vida e incluso a situaciones que, para muchos, pueden parecer impensables. Así lo contó la creadora de contenido Aleja Goenaga en un video publicado en TikTok, donde compartió algunas de las diferencias que más la han sorprendido desde que vive en Estados Unidos y que, según su experiencia, contrastan con lo que considera cotidiano en Colombia.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de la influencer fue el acceso a una lavadora dentro de la vivienda. De acuerdo con su relato, muchas casas y apartamentos en Estados Unidos no cuentan con este electrodoméstico, por lo que las personas deben acudir a lavanderías comunitarias para lavar su ropa.

La falta de lavadoras en las casas

"La lavadora es la que más duro me ha dado", aseguró Goenaga, al explicar que suele ir una vez por semana a una lavandería, donde cada jornada de lavado puede costarle alrededor de 10 dólares.

Además del dinero, señaló que también implica invertir cerca de dos horas entre el lavado, el secado y el doblado de la ropa. Aunque destacó como ventaja que la ropa sale prácticamente lista para guardar y no requiere plancha, afirmó que todavía no logra acostumbrarse a esa rutina, pues en Colombia estaba habituada a lavar cuando lo necesitara.



Material de construcción de viviendas

Otro de los puntos que mencionó fue el tipo de construcción de las viviendas. Según explicó, le sorprendió que muchas casas estén construidas en madera y drywall, materiales que le generan una sensación de fragilidad.

En contraste, aseguró que en Colombia predominan las edificaciones en cemento y ladrillo, con viviendas que suelen tener terrazas, ventanales amplios y una estructura que, desde su percepción, transmite mayor solidez.

Falta de agua potable en el grifo

La creadora de contenido también habló sobre el agua para consumo. Aunque reconoció que no todas las ciudades colombianas cuentan con agua potable directamente desde la llave, recordó que en Bogotá es común beberla o utilizarla para cocinar sin inconvenientes.

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En el lugar donde reside actualmente, afirmó que debe comprar constantemente agua embotellada o recargar un garrafón para reducir el consumo de plástico.

La falta de "sabor" en los alimentos

La alimentación fue otro de los temas que ocupó buena parte de su reflexión. Goenaga aseguró que todavía no se acostumbra al sabor de algunos alimentos en Estados Unidos. Comentó que el pollo le parece menos sabroso que el colombiano y que frutas como la mandarina o la sandía le sorprendieron porque se comercializan sin semillas.

Asimismo, indicó que productos como la papa y la zanahoria tienen características diferentes a las que estaba acostumbrada. En su experiencia, la papa es mucho más blanda y se cocina rápidamente, mientras que la zanahoria tiene un sabor considerablemente más dulce. A esto sumó el alto precio de las frutas y verduras, un aspecto que, aseguró, le hace valorar la variedad y los costos que suele encontrar en Colombia.

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Falta de comercio en las barrios

Finalmente, la joven destacó una diferencia relacionada con la distribución del comercio en los barrios. Mientras que en Colombia es habitual encontrar panaderías, carnicerías, tiendas y pequeños supermercados prácticamente en cada esquina, explicó que en muchas zonas residenciales de Estados Unidos es necesario desplazarse hasta sectores comerciales para conseguir algunos productos básicos.

Las declaraciones de la creadora de contenido han generado conversación entre usuarios de TikTok, donde varios colombianos que viven en el exterior coincidieron con algunas de sus observaciones, mientras otros señalaron que estas experiencias pueden variar dependiendo de la ciudad o el estado en el que se resida.