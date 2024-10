Colombiana que vive en Australia quedó impactada con esta costumbre: "No les importa"

Aura, una joven colombiana que se mudó a Australia hace varios meses, ha compartido su experiencia de adaptación a la cultura australiana a través de redes sociales .

Los australianos caminan descalzos

En su reciente video en TikTok, que ha acumulado hasta ahora 35 millones de visualizaciones, la joven destaca una de las costumbres que más la ha impactado: la práctica de caminar descalzo.

La conexión de los australianos con la naturaleza es profunda y se manifiesta en diversas formas de vida. Para muchos, caminar descalzo, una práctica conocida como “grounding”, se considera una manera saludable de conectarse físicamente con el entorno. Este enfoque refleja un estilo de vida relajado y en sintonía con la naturaleza, que es emblemático de la cultura australiana.

Además, la cultura surfera juega un papel fundamental en la identidad australiana, especialmente en las zonas costeras. Las playas y el surf no solo son símbolos de diversión, sino que también han influido en la moda y el estilo de vida de los australianos. En su video, Aura afirma que “los australianos no conocen de estrés ni del qué dirán”, añadiendo que “no les importa nada” lo que piensen los demás.

Publicidad

La falta de formalismos y la búsqueda de la comodidad son otros factores que contribuyen a esta despreocupada cultura. Es común ver a personas caminando descalzas no solo en parques y calles, sino también en supermercados.

Vea el video:

Publicidad

“Nada me va a convencer de dejar pasar la lluvia de arañas”, “Ok, pero alguien sabe los tamaños de los insectos en Australia”, “Amé esto de vivir en Australia, tenemos que aprender tanto de ellos, a no meternos en lo que no nos importa como, por ejemplo, cómo se viste alguien”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.