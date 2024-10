Joven colombiano que vive en Suiza revela cuánto paga de arriendo: tiene vista los Alpes

Un joven colombiano identificado como Diego se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir un video cómico en el que revela la sorprendente cifra que paga mensualmente por su alquiler en Suiza . En el video, que fue publicado el 24 de septiembre y ya cuenta con más de 380,000 'me gusta', Diego detalla las comodidades de su hogar, destacando la impresionante vista a los Alpes.

“Me lo consiguió el hotel para el que trabajo, así que no tuve que hacer nada”, explica Diego, quien describe su baño como “bastante grande, con bañera y vista a los Alpes Suizos”. Además, menciona que el calentador está encendido las 24 horas del día durante el invierno, lo que proporciona un ambiente cálido y acogedor.

¿Cuánto paga de arriendo?

El apartamento, que comparte con otra persona, cuenta con una cocina espaciosa equipada con una mesa y un sillín para descansar. “Enfrente tengo mi habitación, bastante amplia, con cama y un ventanal enorme con vistas a los Alpes. También tengo un escritorio donde me siento a editar mis videos y otro mueble para guardar más ropa”, añade.

Diego revela que su habitación externa, que comparte en un armario, le cuesta 500 francos suizos al mes, equivalente a aproximadamente 2,400,000 pesos colombianos.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios y reacciones. “Tantos inmigrantes en Suiza? Siempre veo cosas como esta en Suiza de diferentes personas”, “Es en la parte alemana”, “Me encantaría ir a ese país”, “Súper ventaja y baratísimo”, son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.

Gana más de $18 millones al mes por pelar cebollas

Además, Diego trabaja peinado cebollas: “A veces me pregunto si es lo correcto, si hice bien en arriesgarme y venir a encerrarme en un hotel en medio de los Alpes suizos. A veces me siento triste, solo, desorientado, nadie me entiende y yo no los entiendo, pero luego recuerdo que ganó 4.000 euros al mes y se me olvida”.

La cifra de 4.000 euros mensuales, equivalente a aproximadamente 18.600.000 pesos colombianos, sorprendió a muchos internautas