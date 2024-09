'Soy un colombiano viviendo en Suiza y esto gano al mes por pelar cebollas'

Un joven colombiano, identificado como Diego, se ha vuelto viral en redes sociales tras compartir un video cómico en el que revela la sorprendente cifra que gana mensualmente por pelar cebolla en Suiza. En su clip, Diego, que trabaja en un país donde no habla ninguno de los cuatro idiomas oficiales, explica las dificultades que enfrenta, incluyendo las gélidas temperaturas invernales que pueden alcanzar hasta -15 grados.

“Aquí estoy pelando cebolla en Suiza, en un país en donde ni siquiera hablo ninguno de los 4 idiomas que se hablan. Llegar 15 minutos antes ya es tarde, donde en invierno pueden hacer -15 grados, lejos de mi país de origen, Colombia. Lejos de mi cultura, mi clima cálido, lejos de esos amigos que te dicen que en 5 minutos llegan y apenas están saliendo”, confiesa Diego.

Gana más de $18 millones al mes por pelar cebollas

Además, agregó: “A veces me pregunto si es lo correcto, si hice bien en arriesgarme y venir a encerrarme en un hotel en medio de los Alpes suizos. A veces me siento triste, solo, desorientado, nadie me entiende y yo no los entiendo, pero luego recuerdo que gano 4.000 euros al mes y se me olvida”.

La cifra de 4.000 euros mensuales, equivalente a aproximadamente 18.600.000 pesos colombianos, sorprendió a muchos internautas. El video, compartido el 23 de septiembre en TikTok a través de la cuenta @diego.the.creator, ha acumulado más de 6 millones de reproducciones y más de 600 mil ‘me gusta’, generando un amplio espectro de comentarios.

Entre las reacciones, algunos usuarios señalaron la dureza del trabajo y el alto costo de vida en Suiza. “Le están pagando el mínimo y no dice lo caro que es ese país. Yo empecé así y tras duro trabajo y tiempo, me ascendieron”, comentó un internauta. Otros expresaron su interés por trabajar en el país europeo: “Quiero trabajar en Suiza”.

Trabajos mejor pagados en Suiza, según la IA

Los trabajos mejor pagados en Suiza, según el análisis de diversas fuentes y tendencias de mercado, suelen estar en sectores altamente especializados y de gran demanda.



Médicos y cirujanos: la medicina es una de las profesiones mejor remuneradas, especialmente en especialidades como cirugía, cardiología y radiología. Directores financieros (CFO): los profesionales en finanzas, especialmente en altos cargos directivos, como CFO, reciben sueldos elevados debido a la complejidad y responsabilidad de su labor. Ingenieros de software y expertos en inteligencia artificial: la demanda de profesionales en TI es muy alta, y aquellos especializados en inteligencia artificial, ciberseguridad y big data son altamente valorados. Banqueros de inversión: suiza es un centro financiero mundial, por lo que los banqueros de inversión, especialmente aquellos que manejan grandes cuentas y fusiones, ganan sueldos muy elevados. Abogados corporativos: los especialistas en derecho empresarial y financiero suelen tener salarios muy competitivos, especialmente aquellos que trabajan en firmas internacionales.