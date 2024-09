Graban a reconocida influencer siendo infiel a su pareja en un bar; video es viral

Un video que muestra a Candela Sánchez, una reconocida influencer argentina radicada en Madrid, abrazando a un hombre que no es su pareja, ha generado una fuerte ola de críticas en redes sociales. La influencer, quien tiene un hijo con el chef Juan García Espil, fue vista en un bar acompañada de otro hombre, lo que desató rumores de una supuesta infidelidad.

La grabación fue realizada por una usuaria de X que compartió el momento en el que Candela Sánchez aparece abrazada a un desconocido en un bar. Según el testimonio de una persona presente en el lugar, ambos se retiraron juntos. El hombre habría aparecido en una de las historias que la propia influencer subió a su cuenta de Instagram esa misma noche, donde se la ve con un vestido verde y junto a la frase: "La noche huele a jazz club, tabaco, ron, madera".

Por comentarios sobre el video donde se ve a la influencer argentina engañando a su esposo en un bar de Madrid. pic.twitter.com/0dzVZolCHJ — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) September 26, 2024

A pesar de la viralización del video y el revuelo mediático, Sánchez respondió de manera contundente a través de sus historias en Instagram. En un extenso mensaje, defendió su libertad y rechazó las críticas, señalando: "Lo que esté haciendo en equis sitio es mi problema. Yo vivo mi vida con absoluta libertad. Si estuviera haciendo algo, ¿qué?".

Sánchez también aprovechó la ocasión para hablar sobre su visión de las relaciones de pareja y los estereotipos misóginos: "Esto viene genial para derribar mitos misóginos que tienen sobre la dimensión de una pareja. Acá hay gente muy abierta. Es hora de abrir un poco más la mente".

La influencer aseguró que su experiencia en Europa le ha brindado una mayor sensación de libertad: "Europa en mí despertó mucha más libertad. Sigan esperando ese corset que no llegará. A mí no me amedrenta nadie y menos un bebé reno de bajo presupuesto".

Candela Sánchez concluyó su respuesta con una reflexión dirigida a sus críticos: "Su malicia, persecución y forma de ver el mundo habla de ustedes, no de nosotros. Ni de lo que fuimos, ni lo que somos, ni de lo que seremos".