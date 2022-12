Cometí el peor error que fue politizar las Fuerzas Militares: hacker Sepúlveda

El hacker Andrés Sepúlveda reconoció en una entrevista para Los Informantes del Canal Caracol, que su peor error fue haber politizado a las Fuerzas Militares, refiriéndose al espionaje que realizó al proceso de paz desde la central del Ejército, el llamado caso ‘Andrómeda’.

Además, con orgullo y sin recato aceptó que infiltró al “tercer grupo terrorista más poderoso del mundo”, las Farc. El pirata informático entregó detalles de lo que fue su vinculación a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, a la cual llegó a través de su exesposa Lina Luna.

Sepúlveda, condenado a 10 años de prisión luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía, explicó sus andanzas con JJ Rendón al que conoció en el año 2005, y reveló que fue quien lo llevó a recorrer gran parte de Centro y Latino América, participando en varias campañas políticas, hasta que llegó a las toldas uribistas.

"Me da risa la teoría del uribismo que dice que los estafé, que soy un güevón, que no sabía nada", reiteró aclarando que no filtró al santismo.

Desde su celda, con su chaleco antibalas y rodeado de varios guardias de seguridad, el hacker Sepúlveda contó que le crearon un perfil que le dio hasta risa.

"Les parecía inaudito que un güevón de 30 años hubiera hecho esto, dijeron que era terrorista, y nada de eso... fue cruel pero pasó algo bueno, la gente me aplaudía y me felicitaba; me decían que iba a ser el próximo Presidente o el Ministro de MinTic", declaró.

Así, con un diálogo descomplicado, claro y sin temores, Sepúlveda contó secretos de su familia y del embarazo de la actriz Lina Luna con la que tuvo un romance relámpago.