Nos regimos bajo la Constitución y la ley: presidente del CNE tras críticas de Petro

El presidente del Consejo Nacional Electoral, magistrado Cristián Quiroz, presentó la plataforma tecnológica que se va a utilizar para la postulación y acreditación de actores electorales, como los testigos de los partidos para el día de las elecciones.

Al finalizar el encuentro, el magistrado Quiroz respondió a algunas preguntas de los medios de comunicación, entre ellas una sobre las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien recientemente ha cuestionado algunas decisiones del Consejo Nacional Electoral.

Petro, por medio de su cuenta de X, señaló que “el papel del CNE es abiertamente partidista en favor de quienes hundieron el país en sangre y corrupción”. Quiroz aseguró que las decisiones que toman desde el Consejo Nacional Electoral son basadas en la Constitución.

Gustavo Petro, presidente de la República Foto: Presidencia de la República

“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley. Nosotros no tenemos derecho a interpretar, hay unas normas que están en la Constitución y la ley y lo único que tenemos que hacer nosotros es aplicarlas y darle garantías a todos los candidatos y a todas las agrupaciones políticas de que en la próxima jornada electoral puedan participar”, dijo el presidente del CNE.



Es importante recordar que la semana pasada el Consejo Nacional Electoral negó la participación del senador Iván Cepeda en la consulta del ‘Frente por la Vida’ del próximo 8 de marzo.

Además, el CNE tumbó algunas listas al Congreso del Pacto y le pidió al movimiento político volverlas a presentar, algo que ya se cumplió.