¿Cómo abordar un divorcio o una separación de pareja con un hijo de por medio?

En una ruptura de pareja o divorcio de manera legal es importante pensar en los hijos que llegaron al mundo a raíz de ese compromiso sentimental. Una separación mal abordada podría dejar secuelas en el niño, afectando su salud mental e interacción en la sociedad.

En Generaciones Blu, La coach existencial Juanita Boada y la abogada Linndsay Ordoñez hablaron sobre cómo abordar una separación de pareja con un hijo de por medio.

Publicidad

"Es importante que cuando las personas toman la decisión tengan en cuenta que tendrán un nuevo acompañamiento con los niños en un modelo diferentes de familia”, aseveró Boada.

Según la abogada Linndsay Ordoñez, muchos niños se traumatizan por la mala relación que toman los padres al divorciarse.

"Muchos niños están traumatizados por la mala relación de sus padres, pero no por la separación de ellos, es importante tener en cuenta eso”, dijo Ordoñez.

Además, la coach existencial Juanita Boada dijo que, el sistema judicial no beneficia a los niños en un divorcio.

Publicidad

"Nuestras leyes son muy buenas, pero el problema es que nuestros funcionarios no saben manejar las normas en pro a los niños (…) Se contrapone nuestra normatividad a orden del órgano judicial. Muchas parejas pasan por alto ese momento y dan por hecho que los niños ya se han enterado. Tenemos que prepararnos para llevar el tema con el niño (…) Entre más pequeño se van a adaptar más”, explicó.

Por último, la abogada Linndsay Ordoñez afirmo qué, es importante tener en cuenta que siempre va a haber consecuencias.

Publicidad

"La guerra de los adultos no se pone en este momento y ojalá nunca. Se pone en que papá y mamá han tenido una decisión de adultos que es de no vivir juntos. Lo mejor es terminar en los mejores términos; sin embargo, en Colombia el nivel violencia no lo permite (…) Si usted mamá o papá sabe que su hijo corre riesgo, me encargaría de un solo ente”, afirmó.