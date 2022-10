¿Cómo afrontar la fama a corta edad de niños en Colombia?

La abogada magíster en Derecho procesal y docente Andrea Maecha, junto a la psicóloga Carolina Uribe, especialista en psicología clínica y desarrollo infantil, estuvieron en Generaciones BLU hablando sobre las nuevas generaciones que enfrentan el mundo de la fama desde muy pequeños y de cómo se debe manjar esto en los hogares.

“Debemos estar atentos a denunciar los abusos y estar vigilando que estas actividades artísticas no alejen a los niños de sus espacios educativos y de formación, sino que sigan su vida dentro del desarrollo propio de la edad y que no les hagan vivir realidades que no son”, aseguró Carolina Uribe.

Por otro lado, es importante tener en cuenta las herramientas legales con las que cuenta el país para proteger a los niños, aunque su regulación “está precaria, debido a que toda esta comunidad virtual, que va a pasos apresurados, dejo a nuestra leyes un poco cortas”.

“Se recomienda que acudan a asesoría con los abogados expertos en derechos de familia”, afirmó la abogada Maecha.

