1 Vaya con el estómago lleno. Estudios han comprobado que cuando se va con hambre se compra más.

2 Vaya a una hora en donde el supermercado no esté tan lleno. Cuando hay mucha gente usted no suele no tomarse el tiempo necesario para escoger sus productos.

3 Revise qué productos le hacen falta antes de salir de casa.

4 Compre en supermercados ubicados en zonas no costosas.