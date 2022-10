¿Cómo ganar una beca sin morir en el intento?

Por los micrófonos de En Blu Jeans, pasó Francisco Córdoba, quien es un colombiano de 29 años que ha obtenido un número importante de becas. El entrevistado dio su punto de vista y sus consejos prácticos para aspirar de manera correcta a una beca (Lea también: Estudiantes becados por Gobierno comienzan a recibir subsidio de sostenimiento ).

Publicidad

“La mejor forma de ganarse una beca tiene tres componentes: pasión, método, disciplina y todo ello se desprende de una visión”, afirma. Sin embargo, él afirma que su filosofía no es inflexible ni universal, puesto que “cada uno puede crear el método que crea conveniente”.

Otro de los puntos que Córdoba destaca, consiste en saber cuáles son los requisitos que se piden y alcanzar la mayoría desde antes de aspirar. Además, resalta que es importante preguntarse para qué se desea la beca: para trabajo, obtener experiencia o adquirir algún tipo de conocimiento.

Publicidad

De igual forma, argumenta que es importante adaptarse a los cambios culturales y de contexto de cada país. “Cuando llego a otro país, trato de comer todo lo que haga, acostumbrarme”, destaca.

Publicidad

Es bien sabido que las becas pueden cubrir la totalidad o un porcentaje del monto, por este motivo, Córdoba señala que es importante “acudir a la familia, hacer trabajo extra y hago una convocatoria familiar. De un modo u otro, estiras el sombrero" (Lea también: Gobierno destinó US$ 4,7 millones para becas en carreras agropecuarias ).

“Yo he tenido todo tipo de becas. Por ejemplo: la maestría me cubre todo, desde los viajes hasta la manutención, pero también he tenido unas que me ofrecen un porcentaje únicamente”.

Publicidad

Córdoba, estudió ingeniería de sistemas, pero se retiró antes de culminar su carrera para comenzar un proyecto de empresa. Luego, regresó a la academia y estudió administración de empresas comerciales en el Colegio Mayor de Cundinamarca.

Publicidad

Posteriormente, estudió una especialización de emprendimiento social en Alemania, otra en E-Learning en India. Actualmente, hace su maestría de aprendizaje en políticas públicas y administración en el University College London.

En ese orden de ideas, el entrevistado menciona que es relevante aplicar los conocimientos adquiridos a la práctica: “en India, desarrollé un juego que implementé en una universidad en Colombia para que aprendieran a exportar software. Cuando estuve en Alemania, diseñamos una tienda sostenible para una marca de ropa” (Lea también: Gobierno lanza programa de becas para estudiar en Francia y Corea del Sur ).

Publicidad

Él destaca también que se debe tener una mente direccionada hacia el emprendimiento: “yo estuve años por fuera de la academia, buscando oportunidades y haciendo empresa; siempre he creado mi propio empleo”.

Publicidad

Córdoba aconseja a las personas interesadas en obtener alguna beca a insistir y persistir. “a los que se rinden la primera vez, tienen que aprender que 10 veces les van a decir que no, pero a la 11, probablemente le dirán que sí”.

Finalmente, dice que es importante buscar en internet las oportunidades, inscribirse a boletines por correo, puesto que de esta manera, será más fácil encontrar la beca deseada.