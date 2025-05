Compró un casco para moto en Temu por $120.000 y quedó sin palabras con lo que le llegó

Las compras por plataformas internacionales como Temu, Shein o Aliexpress siguen generando controversia y risas en redes sociales. Esta vez, un hombre en Cúcuta se volvió viral en TikTok tras mostrar la inesperada sorpresa que recibió al adquirir un casco para motocicleta a través de la aplicación Temu.

El usuario, identificado como @laspecasyelflaco en TikTok, compartió un video donde desempaqueta el producto que esperaba fuera un casco de tamaño estándar. Sin embargo, al abrir el paquete, se llevó una gran sorpresa.

“Vamos a mirar cómo llegó el casco de Temu. El paquete es muy pequeño, ¿usted cree que esto es un casco para uno? Miren el casco que me llegó, ¿será que eso me va a quedar? 120.000 pesos colombianos y en promoción”, comentó el hombre mientras mostraba un pequeño casco de color negro que, evidentemente, no era de su talla.

Sin embargo, el comprador decidió buscarle un uso creativo al artículo. En un segundo video, mostró a su gato portando el casco y dijo entre risas: “No perdí la platica. Gracias, Temu. Me le quedó perfectamente el casco al gatico. Mucha gente me decía que era un casco para el animal y decidí ponérselo al gatito. No iba a perder los 120.000 pesos colombianos”.

La historia desató una oleada de comentarios en redes sociales, muchos de ellos con tono sarcástico. “Yo no terminé ni la primaria, pero por lo menos aprendí a leer para mirar bien la descripción de un producto”, escribió un usuario. Otro comentó: “Yo creo que sí lo pidió para el gato”, mientras que uno más aseguró: “Tocó usarlo de una u otra forma”.

Este caso se suma a las numerosas anécdotas de compras fallidas en plataformas extranjeras, donde el tamaño, calidad o funcionalidad del producto no siempre corresponde con lo anunciado.