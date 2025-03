Compró un vestido en internet, pero lo que recibió la dejó en shock: "Terrible"

Una joven usuaria de TikTok se convirtió en la protagonista de una historia viral que ha dejado a miles de usuarios sorprendidos.

La usuaria @zdcpn compartió su experiencia en la plataforma luego de realizar una compra en la página Tela Vir. Lo que esperaba recibir era un elegante vestido plateado con detalles en blanco y lentejuelas, ideal para una ocasión especial. Sin embargo, lo que llegó fue algo completamente distinto y, para sorpresa de todos, inesperadamente gracioso.

En el video, que ya supera los 10 millones de reproducciones, la joven muestra el vestido que pidió y lo contrasta con lo que recibió. En lugar del diseño que esperaba, el vestido tenía un estampado que dejó a todos boquiabiertos: el cuerpo de una mujer.

“Lo que pido vs. lo que me llegó”, se lee en la publicación, mientras la joven se mide el vestido con una expresión de incredulidad. La diferencia entre la expectativa y la realidad fue tan grande que el video no tardó en acumular miles de comentarios y más de un millón de 'me gusta'.

El video no solo se hizo viral por la situación en sí, sino también por los divertidos comentarios que generó. “Lo mismo que le pasó a Emilia Dides con el vestido de perlas jsjsjsj”, “El verdadero: incluye el cuerpo 😭”, “Me lo imaginé de muchas formas, menos esa JAJAJAJAJAJA”, “Lo veo mil veces y mil veces me río JAJAJAJAJA”, “Esperaba todo menos eso jajajajajja 😭🤣🤣😭🤣🤣”, se lee en los comentarios.



