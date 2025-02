Compró una cartera por Temu y quedó sin palabras con lo que le llegó: "Solo me pasa a mí"

En redes sociales es común ver todo tipo de historias que hablan sobre las compras en internet, que en muchas ocasiones sorprenden a los internautas y no dudan en hacer el famoso trend de ‘Lo que pedí vs. lo que me llegó’.

Muchos de esos videos involucran a reconocidas aplicaciones como Temu. En esta ocasión, la joven Teffy Then (@soytefythen) se hizo viral en TikTok al compartir la historia de que compró una cartera por Temu; sin embargo, lo que le llegó no era lo que esperaba.

“Estas cosas solo me pasan a mí”, se lee en la descripción del video que compartió la joven y que ya acumula más de 9 millones de reproducciones y alrededor de 400.000 ‘me gusta’. Además de todo tipo de reacciones.

“Yo pedí una cartera en Temu y estoy loca por las sandías. Y dije wow, esta cartera está preciosa, las voy a pedir aunque me quepa un labial. Te voy a enseñar lo que me llegó y no se rían”, comentó la joven al inicio del video.

Publicidad

Luego, la joven no dudó en mostrar lo que le llegó en medio de la sorpresa y las risas. “Un dibujo, un dibujo de cartera”, aseguró impactada. Además, mostró una cadena negra que también venía para colgar el dibujo, algo que la impactó aún más.

“Ni mi ex tuvo tanto descaro como Temu para enviarme esta cartera, de verdad que no”, aseguró la joven.



Vea el video completo: haga clic aquí

“Solo a ella se le ocurre pedir en Temu JAJAJA”, “Debes descomprimir el archivo bb”, “🤣 vengo de ver el vídeo de la foto 🤣”, “Pon la foto de lo que pediste 😭”, son algunos de los comentarios que se leen en el video.