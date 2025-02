Pidió una alfombra por Temu y quedó decepcionada con lo que le llegó: "Por no leer"

En redes sociales, los videos virales no tardan en generar conversación. Muchos de ellos muestran compras realizadas por internet que no terminan como los compradores esperaban.

En esta ocasión, el usuario de TikTok @ryanenrique257 compartió la experiencia de su esposa, quien pidió una alfombra a través de la popular aplicación Temu. Sin embargo, cuando recibió su pedido, la sorpresa no fue agradable.

"Lo que pedimos vs. lo que nos llegó", se lee en la descripción del video, que ya acumula más de 1.5 millones de reproducciones y ha conseguido más de 18.000 'me gusta'.

En la imagen que compartió del producto solicitado, se observa una alfombra gris, cuya descripción indicaba: "Alfombra de área shag suave y lujosa - antideslizante, lavable a máquina para decorar". No obstante, al recibir el paquete, la alfombra resultó ser de un tamaño considerablemente menor al esperado, diferente a las dimensiones que se apreciaban en la imagen promocional.

Este incidente generó todo tipo de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios culparon a la compradora por no revisar bien las especificaciones. "Pidió la más chica, ahí salen opciones para elegir las medidas", "Pero ellos ponen las dimensiones, jajaja", "Es porque no leen las especificaciones y las medidas", se lee en el video.

Por otro lado, hubo quienes defendieron la fiabilidad de la plataforma: "Eso es mentira porque mi hermana y mi sobrino compran mucho en Temu y las cosas llegan perfectas y en buen estado".