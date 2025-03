Compró una mesa de planchar por internet y llegó algo inesperado: "No sé qué estoy pagando"

En las redes sociales, las historias de compras en internet que terminan en situaciones inesperadas suelen volverse virales. Esta vez, fue a través de TikTok que el usuario @jihuhbic compartió su experiencia al adquirir una mesa de planchar en la popular plataforma Temu , conocida por sus promociones y precios bajos. Sin embargo, lo que recibió no fue lo que esperaba.

El joven publicó un video el 10 de marzo con el texto: “El burro que compré para planchar mi ropa en Temu”. En lugar de recibir una mesa de planchar de tamaño normal, le llegó una versión mini, que parecía más un juguete que un artículo funcional. Aunque en la descripción del producto se mencionaba que era ajustable, el resultado se alejó mucho de lo que el comprador imaginaba.

Esto le llegó:

Mesa de planchar en Temu Foto: TikTok

El video rápidamente se hizo viral, acumulando más de 2 millones de reproducciones y cerca de 130.000 ‘me gusta’. En uno de los comentarios, el joven expresó su frustración: “No sé qué estoy pagando en esta vida”.

Los usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar con humor y sarcasmo. “Temu se aprovecha de la gente que no sabe leer jajaja ahí está el negocio”, “Ve el lado positivo, le podes planchar la ropa a tu perrito 😅”, “Creo que Temu es tienda para barbies 🤣🤣🤣 no estamos en la misma sintonía ✨, “Te estafaron porque ese burro para planchar no trae dónde colocar la plancha como el de la imagen 🤭”, son algunas de las reacciones que se leen en el video.