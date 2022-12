Con acuerdo sobre desminado diálogos entraron en etapa irreversible: Fiscal

El fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo este domingo que el acuerdo sobre desminado al que llegaron la guerrilla de las Farc y el Gobierno en La Habana significa que el proceso de paz entrÓ en un etapa irreversible.

Publicidad

“Es un mensaje muy importante que el proceso de paz entra en una etapa irreversible, que es una etapa de no retorno, de que los colombianos debemos confiar que este año lograremos una salida negociada al conflicto”, aseguró.

Por su parte, el comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, durante la Marcha por la vida, dijo a BLU Radio que el acuerdo de desminado es un gran avance porque fue muy difícil alcanzarlo.

Publicidad

“Fue un acuerdo muy difícil de logar, pero hay elementos muy importantes, de confianza, de que hay una participación de ellos, de que hay una participación de los desminadores del Ejército. Un mensaje muy importante”, manifestó.

Publicidad

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-La Policía Nacional capturó en Chile de Diego Alexander Chávez Morales, alias ‘El Cabezón’, integrante del Clan Úsuga en el Valle del cauca.

Publicidad

-Mujeres víctimas de la violencia, desde la Marcha por la vida en Villavicencio, exigieron sus derechos.

Publicidad

-Pérdidas millonarias dejó un incendio que se registró hoy en un local comercial ubicado en el oriente de Bucaramanga-

-El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, consideró que podría haber un acuerdo nuclear con Irán si pueden "verificar" que no está desarrollando armas atómicas, indicó el mandatario en una entrevista difundida hoy. No obstante, advirtió de que si no pueden verificarlo, no van a aceptarlo.

Publicidad

-El presidente del Eurogrupo y también ministro de Finanzas de Holanda, Jeroen Dijsselbloem, no cree que los socios europeos vayan a adelantar dinero a Grecia este mes para solucionar sus problemas de liquidez, señaló que solo darán dinero “cuando los griegos muestren que han dado pasos".

Publicidad

-Cerca de 700 personas se unieron para formar el primer lazo humano en las poblaciones fronterizas de Ecuador y Colombia, sobre el puente de Rumichaca, por una campaña denominada “Unidos por ti mujer” en contra del cáncer de mama.