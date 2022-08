Con vals incluido: familia le celebró fiesta de quince años a su perrita chihuahua

La fiesta de quince años , una fecha especial para millones de mujeres en el mundo. Esta celebración para muchas es celebrada por lo grande y con mucho tiempo de anticipación preparan lo que será un velado inolvidable.

Sin embargo, no todas las mujeres pudieron llevar esta celebración, ya sea por temas económicos o disponibilidad, pero la historia no fue así para una perrita chihuahua, quien recibió una fiesta inolvidable gracias a su familia.

La perrita cumplió quince años y como muestra de amor sus amos le organizaron su propia fiesta de cumpleaños. En el evento asistió toda la familia, amigos e incluso allegados perrunos de la chihuahua. Sus “padres”, como se hacen llamar sus dueños, le compraron pastel e incluso le tomaron la foto del recuerdo.

La perrita vistió un vestido de colores y bailó el vals junto a algunos bailarines que fueron contratados para esa fecha tan especial. La fiesta tuvo cámaras de alta calidad que no se perdieron ni un solo detalle de la celebración.

El video se volvió viral en redes sociales y la publicación de un usuario de TikTok ya supera los 3 millones de reproducciones. Además, el clip alcanzó más de 480.000 me gusta.

“Que chido tener el dinero suficiente como para darle esos lujos a tus mascotas”; “Que coraje que hagan ese tipo de cosas y no me inviten”; “Cuando ya no tienes en qué gastar la plata”; “Chales espero en mi otra vida ser un perrito y que me adopte una persona así”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.

