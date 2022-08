Que no pare la diversión: familia celebró una fiesta en medio de una inundación

Es viral un video de TikTok de una familia de Vista Hermosa, Jalisco, en México. En el clip se aprecia como la familia hace una fiesta en medio de una inundación, pero a pesar de tener el agua en los pies ninguno se inmutó.

Organizar una fiesta no es una tarea fácil y menos para esta familia que a pesar de la adversidad nunca pensó en detener la celebración. La inundación se presentó debido a una serie tormentas fuertísimas que produjeron que el drenaje se llene en Jalisco, algo que ocasionó el desbordamiento del agua.

“Cuando ya nada te preocupa en la vida”, dice el video, mientras se puede observar como la familia sigue comiendo y con la música a todo el volumen. Como dicen por ahí que no pare la fiesta sin importar nada. De todas formas, se ve como algunos de los asistentes sí se ven intimidados por el agua y empiezan a subirse en las mesas.

El video ya supera las 2.5 millones de reproducciones en TikTok y ya alcanzó los 33.000 me gusta. Además, cientos de usuarios opinaron al respecto y de forma jocosa reaccionaron al hecho.

“La verdad me dio gusto ver este video, pues quiere decir que invitaste a la gente correcta. No importa las circunstancias lo que importa es con quién”; “Tema: Titanic”; “Si eso pasara en Monterrey sería un plus en la fiesta”; “¿Quién dejó la puerta abierta?”, son algunos de los comentarios de los usuarios en la publicación.

