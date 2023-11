Conmoción por video de despedida que hizo una familia a su perro

Para varias personas sus mascotas se convierten en un miembro de su familia, pues suelen ser de gran compañía para las personas que integran los hogares. Las mascotas no solo hacen parte de sus vidas sino que se convierten en los causantes de risas, mimos y alegría.

Trompas era el nombre de la mascota, quien pasó sus últimas horas de vida junto a su familia, realizando lo que más le gustaba.

Una familia decidió publicar un video en memoria de su mascota Trompas, quien venía padeciendo de un cáncer de próstata, además sus riñones y su hígado no funcionaban adecuadamente. Por otro lado, se le dificultaba masticar sus alimentos y presentaba problemas de corazón, por ese motivo debía estar medicado para sobrellevar el dolor.

A raíz de las enfermedades que estaba presentando la mascota, sus dueños decidieron tener un último acto de amor que le permitiera a trompas dejar de sufrir, realizándole la aplicación de la eutanasia .

El último día de Tropas

El vídeo, que se titula “mi último día en la tierra”, muestra lo que hizo durante su último día con una voz en off narra las últimas horas del perrito.

Algunas actividades que realizó fue despedirse de sus amigos, familia y vecinos. Inició su día yendo a la cama de su dueña a despertarla y realizó un paseo por la mañana para ir hasta el parque, donde se encontró con algunos perritos con los que solía jugar.

Le prepararon su comida favorita: “Por fin fue mi hora favorita, mi hora de comer. Mi mamá me dio sopa con mucho pollito y carne como me lo había prometido. Me la comí bien a gusto y después de comer el medicamento me puede echar una buena siesta”, narró la voz en off en el video.

