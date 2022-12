Conozca a Elías Bermeo, el primer sacerdote youtuber de Colombia

Elías Bermeo, el primer sacerdote youtuber de Colombia, habló en Mañanas BLU 10 AM sobre sus videos y el alcance que estos han tenido en la comunidad.



Elías Bermeo es un sacerdote colombiano de la Diócesis de Garzón, departamento del Huila, y decidió hacer uso de la tecnología para promocionar una actividad religiosa mediante la grabación de un video al mejor estilo de los youtubers religiosos.



“Esto es una iniciativa nueva para tratar de acercar a las personas a Dios y si se puede hacer a través de las redes sociales por qué no hacerlo”, manifestó.



“Esto ha roto records porque estamos llegando a las 8 mil visitas en YouTube con un tema que no a todos les agrada”, añadió el sacerdote.



Bermeo conserva la vestimenta que identifica a los sacerdotes pero adicionalmente, utiliza gafas playeras y un tono algo jocoso, al parecer buscando un parecido de la moda juvenil y de los youtubers.



Bermeo dijo que si en las redes sociales se encuentran cosas tan “vagas”, es necesario que exista contenido para evangelizar y acercar a las personas a Dios.



“La idea es cada vez ir metiendo cada vez temas más profundos que metan el evangelio en la realidad de las personas”, finalizó.



Este es uno de los videos del padre Bermeo:



