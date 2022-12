Conozca a la mujer con el cabello más largo del mundo

La argentina Abril Lorenzatti habló en Mañanas Blu sobre el cuidado y cómo logró romper este record mundial.

“Todo empezó hace 10 años por la película Matilda, me gustaba mucho el corte que tenía la protagonista, y me la quise hacer tal cual. Es por esto que hace diez años no me corto el cabello”, señaló.

De igual forma, Lorenzatti se refirió a la longitud de su pelo en comparación a su estatura. También mencionó cómo lo mantiene limpio.

“Yo mido 1.73 metros, mi pelo mide 1.52 (…) Para subir las escaleras tengo que levantarlo porque o sino me lo quito. Para lavarlo uso champú y acondicionador común cada día de por medio (…) en ocasiones me los despunto”, añadió.

