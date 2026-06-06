Coronel Parra alerta por cifras de siniestralidad en Colombia: “Duele cuando muere un motociclista”

En medio del puente festivo, la Policía Nacional reportó normalidad en las principales vías del país y proyectó la movilización de más de 1,1 millones de vehículos durante este fin de semana. Sin embargo, las autoridades reiteraron su preocupación por las cifras de siniestralidad que involucran a motociclistas.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Yair Alonso Parra Archila, aseguró en entrevista con Blu Radio que las carreteras del país registran un comportamiento estable y que los principales corredores viales de salida de Bogotá mantienen una movilidad fluida.

Según explicó el oficial, durante la jornada anterior se movilizaron cerca de 140.000 vehículos en Bogotá, 850.000 en Cundinamarca y más de un millón en todo el territorio nacional. Para este sábado, las autoridades esperan que continúe el alto flujo vehicular en las diferentes carreteras del país.

Respecto a la vía al Llano, uno de los corredores con mayor tránsito durante los puentes festivos, el coronel Parra señaló que la movilidad transcurre con normalidad luego de las afectaciones ocasionadas por las lluvias registradas días atrás.



De igual manera, recordó que el próximo lunes se implementará el pico y placa regional para el ingreso a Bogotá, medida que busca facilitar el retorno de los viajeros y reducir la congestión en los accesos a la capital.

Pico y placa regional en Bogotá. Foto: Secretaría Distrital de Movilidad.

No obstante, el principal llamado de las autoridades estuvo dirigido a los motociclistas. El director de Tránsito advirtió que este grupo continúa siendo el más afectado por los siniestros viales en Colombia.

"Nos duele cuando muere un motociclista en el país", afirmó el oficial, al explicar que el 66 % de las víctimas fatales en accidentes de tránsito durante lo corrido de 2026 corresponden a conductores o acompañantes de motocicleta.

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Por esta razón, la Policía lanzó la campaña "No más excusas en la vía", con la que busca promover el uso adecuado del casco, el respeto por los límites de velocidad y el cumplimiento de las normas de tránsito.

Finalmente, las autoridades recomendaron a los viajeros planear sus desplazamientos con anticipación, consultar el estado de las vías y atender las indicaciones de los organismos de tránsito para garantizar una movilidad segura durante el puente festivo.

Escuche la entrevista completa aquí: